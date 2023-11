"Andate a controllare quel carabiniere che compra la droga": titolare di un bar condannato per oltraggio a pubblico ufficiale

Nove mesi di reclusione. E’ questa la pena che il Tribunale di Cuneo ha inflitto al titolare di un locale di Clavesana per aver oltraggiato un pubblico ufficiale.

Era un sabato sera del febbraio 2022 e l’uomo si trovava nel suo bar insieme a due amici. A un certo punto entrarono due Carabinieri per effettuare un controllo sui green pass. Il barista, sostenendo che il locale fosse chiuso e che quindi i clienti non potessero più entrare, diede in escandescenza, rivolgendo a uno dei due militari la frase oltraggiosa: “Perché non andate a controllare il carabiniere [omissis]? Compra la droga dal marocchino di Dogliani”.

Il Carabiniere che venne oltraggiato raccontò la sua versione in aula: “A causa della mascherina non si era accorto che quel carabiniere davanti a lui ero io”. Tra i due, come spiegato dal militare, ci sarebbero vecchi rancori da parte dell’uomo.