L'halving del Bitcoin potrebbe trasformare 5 dollari in 130.000 dollari

Gli esperti hanno notato che il valore del Bitcoin aumenta in corrispondenza degli eventi di halving. Ogni quattro anni circa, l'evento di halving dimezza la nuova offerta di Bitcoin, facendo spesso salire i prezzi.

Seguendo lo schema di halving, i trader avrebbero potuto trasformare un investimento di 5 dollari in 130.000 dollari, un aumento molto più consistente rispetto al semplice possesso del Bitcoin.

"Essere presenti sul mercato solo in questi tre periodi [di halving del Bitcoin] e rimanere fuori durante gli altri avrebbe portato un investimento di 5 dollari a fruttare 130.000 dollari, invece di 37.000 dollari tramite buy and hold", evidenzia l’esperto di criptovalute noto come Plan B.

Se siete pronti quindi al prossimo evento di halving del Bitcoin, che dovrebbe esserci ad aprile 2024, potreste dare un’occhiata a queste due criptovalute in fase di prevendita.

Bitcoin Minetrix: rivoluzione nel settore del cloud mining



Bitcoin Minetrix sta rapidamente emergendo come una delle piattaforme di criptovalute più ambite nel panorama attuale. Con il suo token, BTCMTX, questa innovativa piattaforma di cloud mining ha rivoluzionato l'accesso al mondo del mining di Bitcoin, tradizionalmente caratterizzato da grandi sfide e numerose complessità.

L'approccio di Bitcoin Minetrix è improntato sull'efficienza e la facilità d'uso. Mentre il mining di Bitcoin convenzionale può risultare ostico per l'individuo medio, questa piattaforma e il suo token sono progettati per livellare il settore, consentendo a chiunque di partecipare all'estrazione della celebre criptovaluta. Ciò non solo amplifica l'accessibilità al settore, ma offre anche agli investitori l'opportunità di fare staking di BTCMTX, guadagnando crediti per ulteriori attività di mining di Bitcoin.

La solidità del progetto è evidenziata dall'accento sulla sicurezza e trasparenza, sostenuto dall'utilizzo di portafogli user-friendly come MetaMask, compatibili con Ethereum. Gli utenti possono acquisire e mettere agevolmente i token BTCMTX in stake, integrandosi senza problemi nell'ecosistema.

Tra i vantaggi offerti da Bitcoin Minetrix spiccano costi iniziali minimi e un'interfaccia sicura e facile da usare. Il processo di integrazione è diretto, coinvolgendo l'acquisizione di token, l'opzione per la funzione di acquisto e staking, e infine la raccolta di ricompense in Bitcoin.

Il progetto ha delineato una roadmap iniziale che riflette un approccio proattivo e lungimirante. Dopo la fase di prevendita, i focus includono l'ottenimento del listing sugli exchange, il lancio di una robusta campagna di marketing, e lo sviluppo di applicazioni desktop e mobili. Le partnership con aziende di cloud mining promettenti indicano un futuro di crescita sostanziale.

Bitcoin Minetrix ha già ottenuto notevoli risultati durante la prevendita, con il token BTCMTX valutato ora 0,0115 dollari e oltre 3,9 milioni di dollari raccolti. È possibile utilizzare carte di credito, ETH, USDT e BNB per acquisire i token BTCMTX.

Bitcoin ETF Token: come cavalcare l’onda dell’approvazione del primo ETF su Bitcoin

Il tanto atteso exchange-traded fund (ETF) sul Bitcoin negli Stati Uniti potrebbe finalmente essere una realtà, e nel mezzo di questa eccitazione emerge un nuovo protagonista: Bitcoin ETF Token (BTCETF). Progettato per consentire agli investitori di speculare sugli impatti dell'approvazione di un ETF spot sul Bitcoin, BTCETF ha creato un meccanismo unico che premia i possessori del token a lungo termine.

Il progetto si allinea alle tappe chiave nel processo di approvazione dell'ETF su Bitcoin. Ogni volta che si raggiunge un traguardo, come l'annuncio della data di approvazione di un ETF o l'entrata in vigore del primo ETF per il trading, BTCETF brucerà una parte della sua offerta. Il team di sviluppo mira a bruciare gradualmente il 25% dell'offerta totale, portandola da 2,1 miliardi a 1,57 miliardi di BTCETF. Questo meccanismo deflazionario mira ad aumentare la scarsità del token, incentivando gli investitori a mantenerlo a lungo termine.

Il progetto prevede anche uno staking, con il 25% dell'offerta destinato a promuovere la sicurezza e la stabilità della rete. Attualmente, le ricompense per lo staking sono del 500%, percentuale che diminuirà man mano che sempre più token verranno bloccati nel pool di staking.

BTCETF è al momento in fase di prevendita, il che offre agli utenti la possibilità di acquisire il token prima dell’approvazione dell’ETF su Bitcoin. La prevendita è strutturata in dieci fasi, con prezzi crescenti per il token ad ogni nuova fase. Questo approccio permette di premiare coloro che dimostrano fiducia nel progetto fin dall’inizio.

Con il suo focus su speculazione e utilità, Bitcoin ETF Token si presenta come un'opzione intrigante per gli investitori desiderosi di partecipare all'entusiasmo degli ETF spot su Bitcoin. La prevendita è già un successo, con oltre 450.000 dollari raccolti e un crescente interesse sui canali social e nelle comunità crypto.

