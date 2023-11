Studio e progettazione sono due aspetti fondamentali nella esperienza di vendita presso Corradini Home Solutions, a Taggia

Servizi, competenza e ascolto si incontrano nel punto vendita di Regione Doneghe, di fronte al parco commerciale. Come? Attraverso lo spazio di coworking e l'uso di render. Questa tecnologia permette di osservare le scelte stilistiche immaginate, adattate sulle foto degli ambienti dove si interverrà. I desideri di arredamento del cliente prendono vita mostrando come diventerà la propria casa.

"Oggi le persone vogliono creare una abitazione che sia unica, personalizzata e non standardizzata. - ci spiega Paola Succi, Store Manager presso Corradini Home Solutions - per questo applichiamo il concetto di tailor-made e ci mettiamo tutto il tempo necessario per curare chi ci sceglie. Ascoltiamo i clienti e i loro desideri, li adattiamo agli ambienti e se necessario li consigliamo offrendo anche scelte diverse, magari migliori. Ci vuole più tempo ma vedi le persone entusiaste e soprattutto consapevoli di come stanno spendendo il loro denaro".

Una delle novità nel punto vendita è stata l'introduzione delle cucine nell'offerta. "Vogliamo dare un servizio a 360 gradi che offra l'essenziale per entrare in casa. - sottolinea Paola Succi - Per questo abbiamo scelto di aprirci anche al comparto delle cucine con una linea che garantisse una risposta alle esigenze di personalizzazione e con il giusto bilanciamento tra livello qualitativo ed economico. Da diversi anni, la cucina è sempre più un ambiente vivo e sociale, preferibilmente a vista e integrata nella zona living. E' importante che sia in armonia con il resto della casa".

Come è cambiato l'approccio del cliente al vostro ambito lavorativo? "Abbiamo creato un rapporto di collaborazione e stima reciproca con i professionisti, mettendo a loro disposizione spazi e servizi, con l'obiettivo di ottenere il migliore risultato per il cliente. - risponde Paola Succi - Corradini Home Solutions nasce proprio per offrire uno spazio di dimensioni importanti con un ampia scelta di materiali ed elementi d'arredo: non un semplice show-room ma un luogo vivo dove il professionista si senta invitato a venire".

"C'è una tendenza per cui spesso non ci si affida ai professionisti, per paura che non vengano rispettate le nostre scelte. Noi crediamo nella collaborazione con i professionisti del mondo casa e offriamo al cliente la sicurezza che gli spazi rispettino le loro esigenze e desideri. Siamo consulenti prima che venditori" - conclude Paola Succi.