A Cuneo per Scrittorincittà il pullman azzurro della polizia di Stato

Il veicolo risulta essere una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante destinata alla sensibilizzazione, in particolare dei giovani, sul delicato tema della sicurezza stradale con particolare riferimento ai comportamenti da tenere quando si viaggia in auto, si cammina o si conduce il velocipede o un motociclo. Per i più piccoli vi sarà anche un percorso stradale educativo con segnaletica verticale per biciclette.