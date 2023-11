E' tempo di BEE: a Villanova Mondovì una giornata col meglio del mondo ovi-caprino

I migliori produttori di formaggi ovi-caprini che metteranno in mostra le loro eccellenze all’interno di una fiera nazionale che sarà dunque una straordinaria occasione, per chi la visiterà, di portarsi a casa un pezzettino del rinnovato spirito di questo evento ormai storico. Sarà principalmente questo la giornata di domenica 19 novembre a “BEE – Sapori di Montagna”, quella che concluderà un lungo weekend all’insegna del gusto, del nostro territorio in tavola, della tradizione e della convivialità.

“Siamo molto carichi in virtù della positività che si respira in questi giorni a Villanova – commenta l’assessore Giacomo Vinai -. Le adesioni da parte degli espositori e degli allevatori sono state davvero molte, anche grazie a una ricerca approfondita operata dall’amministrazione comunale che è la più evidente testimonianza della ferma volontà di continuare a sviluppare e a far crescere ulteriormente questa fiera. ‘Sapori di montagna’, lo slogan scelto per questa edizione, vuole essere l’inizio di un percorso che ha come obiettivo quello di trasformare la nostra fiera e il nostro paese di fondovalle in una vetrina per la nostra e le altre vallate della provincia. Un obbiettivo ambizioso, ma che nasce dalla volontà di offrire ai nostri visitatori un domenica diversa alla scoperta del nostro territorio e delle tradizioni che ci circondano".

Ma domenica 19 novembre a Villanova Mondovì saranno anche tante le novità. Come la dimostrazione dei cani da pastore nella conduzione di un gregge in piazza Rimembranza e il collegato laboratorio (alle 10 e alle 13.30) dedicato ai ragazzi (8-13 anni) che potranno entrare a contatto e interagire con gli animali in totale sicurezza in un’esperienza che li avvicinerà a tutto il mondo animale.

Nella stessa piazza alle 11 l’occasione per conoscere l’agriturismo “Lo Puy”, una emergente realtà agricola e produttiva della valle Maira. “Dare spazio ai giovani – aggiunge l’assessore Vinai – fa parte della nostra filosofia che continueremo a perseguire anche nelle prossime edizioni della fiera". “Lo Puy” sarà rappresentato da Caterina e Mario, due ragazzi che oggi portano avanti l’allevamento, la produzione e l’agriturismo di famiglia.

Alle 16 in piazza Filippi il laboratorio “Una montagna di miele” proposto dall’azienda agricola Matteo Fenoglio per avvicinare i ragazzi al mondo delle api e del miele.

In contemporanea, in piazza Rimembranza, spazio a “DEGUSTABEE”, degustazione guidata di formaggi abbinati al mondo del vino curata da Campagna Amica di Coldiretti con protagonisti formaggi che nascono da “agricoltura eroica” e vini della “The Green Experience”, un progetto che prevede delle produzioni nel rispetto dei pratiche agronomiche e metodi di lotta integrati e sostenibili cura del paesaggio e del territorio.

A chiudere la manifestazione il concerto dei “Sixties Graffiti” con la loro musica di qualità alle 17 sotto la tensostruttura riscaldata di piazza Filippi dove, per tutta la giornata, sarà presente un’area ristoro per poter consumare cibi e bevande in totale relax.

Ma per tutta la giornata i veri protagonisti saranno gli animali con le tantissime razze ovi-caprine che, grazie alla preziosissima collaborazione degli allevatori, sarà possibile conoscere in piazza della Rimembranza sin dalle prime luci dell’alba.

Tutto il programma è disponibile sui canale social Instagram e Facebook del comune di Villanova Mondovi.