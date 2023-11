Anteprima di Scrittorincittà al Teatro Sociale di Alba

La 25a edizione di 'Scrittorincittà' dal titolo 'Argento Vivo' ha vissuto l’anteprima ieri sera al Teatro Sociale “Giorgio Busca” di Alba, con il primo illustre ospite, il giornalista-scrittore Mario Calabresi.

L’autore ha presentato i suoi 'racconti fotografici' condensati nella nuova edizione del libro «A occhi aperti» - Mondadori Editore, un lavoro che condensa anni di incontri con 12 fra i maggiori fotografi contemporanei.

Con una prosa coinvolgente, in grado di restituire la forza e le emozioni dei protagonisti, l’ex direttore de 'La Stampa' e 'La Repubblica' trasporta il lettore in un viaggio nel tempo, offrendogli contemporaneamente una prospettiva incredibilmente privilegiata: gli occhi di fotoreporter che hanno creato la comune memoria storica.

Nomi prestigiosi come Josef Koudelka, che descrive i primi istanti dell’ingresso dei carri armati a Praga, Paul Fusco che ‘68 ha fotografato il viaggio in treno del feretro di Bob Kennedy da New York a Washington e poi gli altri, Steve McCurry, Don McCullin, Elliott Erwitt, Alex Webb, Gabriele Basilico, Abbas, Paolo Pellegrin, Susan Meiselas, Sebastião Salgado e Letizia Battaglia.

Presenti in sala la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, il vicesindaco di Alba Emanuele Bolla, il direttore della redazione de La Stampa di Cuneo Massimo Mathis e l’assessora per la cultura del Comune di Cuneo Cristina Clerico.

Mario Calabresi ha frequentato molte volte il festival cuneese e presenterà venerdì 15 a Cuneo il suo primo libro per ragazzi dal titolo “Sarò la tua Memoria”.

Gli appuntamenti di Scrittorincittà si sviluppano dal 15 al 19 novembre.

Il programma è consultabile su https://www.scrittorincitta.it