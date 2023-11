In arrivo a Dronero la 2ª Festa dello Sport

Dronero si prepara ad accogliere la seconda edizione della Festa dello Sport. Quattro importanti appuntamenti, che avranno come ospiti d’eccezione figure davvero significative dell’ambito sportivo.

Fortemente voluta dal Comune di Dronero, la 2ª Festa dello Sport vede l’impegno in modo particolare del vicesindaco Mauro Arnaudo: “Lo sport ha veramente potere di cambiare il mondo - dice -. Ha il potere di ispirare, di unire le persone, di dominare le paure e le difficoltà. Desidero ringraziare a nome di tutta l’amministrazione comunale la Regione Piemonte per l’importante contributo. Questa, come già lo è stata scorso anno, sarà una vera e propria festa, celebrando i valori più importanti dello sport che sono la costanza, il rispetto, l’impegno e la solidarietà. Parlare di sport e ascoltare testimonianze di giornalisti e professionisti ci può aiutare nel percorso di ogni giorno.”

Giovedì 23 novembre ci sarà al teatro Iris la prima serata, con alle ore 21 la consegna del Premio Giornalistico “Pier Cesare Baretti” a Carlo Nesti. A presentare sarà Mario Piccioni e saranno presenti Gianni Romeo e Alessandro Baretti. Il giorno successivo, venerdì 24 novembre, ci saranno due appuntamenti importanti. Alle ore 9 ci sarà al teatro Iris l’incontro per gli studenti dell’Istituto Alberghiero “G. Donadio” è dell’AFP di Dronero con i campioni Elisa Balsamo e Daniele Sottile. A presentare sarà Mario Piccioni.

Nel pomeriggio, invece, presso la Sala Milli Chegai sarà ospite alle ore 18 Paolo Riba con il suo libro “La Rimpatriata. Atleti anni ‘70”. L’incontro sarà presentato da Guido Campana. La 2^ Festa dello Sport terminerà venerdì 15 novembre al teatro Iris con alle ore 21 l’incontro con Fefé De Giorgi, che affronterà un tema davvero importante: il valore del gruppo nello sport di squadra. “Dronero quanto mi piaci - conclude il vicesindaco Arnaudo - non è solo un motto, ma è prima di tutto la volontà verso la propria cittadina. Tutto è pronto, gli ospiti sono davvero eccezionali. Vi aspettiamo!”