A Sant’Anna di Roccabruna i bimbi della scuola primaria per la Festa degli Alberi

Una splendida giornata autunnale, con cielo terso e cime imbiancate all’orizzonte. Lunedì 13 novembre, i bambini della scuola primaria di Roccabruna hanno partecipato alla Festa degli Alberi a Sant’Anna di Roccabruna, organizzata dal Comune.

Ad accogliere bambini e insegnanti il signor Roberto Isoardi, il comandante dei Carabinieri Forestali - stazione di Dronero Mauro Castelli ed il sindaco Marco Arneodo.

La camminata di circa un’ora in direzione Colle della Ciabra, un bellissimo luogo raggiunto, stabilito per la messa a dimora delle piantine di betulla e faggio. Dopo aver fatto visita alle piantine della scorsa edizione della Festa degli Alberi e dopo aver ammirato l’attecchimento quasi totale degli alberelli, tutti i bambini insieme si sono messi all’opera per sistemare nelle buche le nuove piante e proteggerle con reti metalliche per impedire che vengano rovinate dagli animali selvatici presenti in zona.

Dopo una pausa pranzo ristoratrice presso la trattoria Roccerè, i piccoli giardinieri si sono impegnati nella realizzazione di quattro bellissimi mandala, utilizzando materiali raccolti nella pineta, quali legnetti, foglie, corteccia e pigne. Delle vere e proprie opere d’arte, che sono state dapprima condivise con i compagni e poi dissolte nel vento, come prevede la tradizione del mandala.

“Sono attività educative davvero importanti - hanno detto le insegnanti - Come possiamo leggere e confermano molti studi nazionali ed internazionali: muoversi in uno spazio aperto favorisce il contatto con la realtà, l'osservazione, la motivazione a scoprire qualcosa di nuovo. Il bambino all'aperto nota delle cose che difficilmente potrebbe notare al chiuso. Spesso in un ambiente monotono, in una classe, un bambino ha un'attenzione molto labile: dopo una decina di minuti è già stanco. All'aperto la sua attenzione migliora e può durare molto a lungo.

Attraverso queste poche righe, davvero significative, le insegnanti e i bambini della scuola primaria di Roccabruna intendono ringraziare tutti coloro siano intervenuti nella giornata della Festa, nei giorni precedenti per pulire e predisporre l’area e chi si prenderà cura in futuro dei nuovi alberelli che tutti si augurano crescano rigogliosi.”