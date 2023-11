Taglia con stile e impara con passione! Corso “Elementi di barberia” all’AFP

AFP propone l’innovativo corso di “Elementi di barberia” che partirà il 20 novembre 2023, si terrà presso la SEDE di Via Tiziano Vecellio, 8/C a Cuneo ed è rivolto a DISOCCUPATI. La sua durata è di 80 ore.

Dalle basi fondamentali alle ultime tendenze, il nostro corso ti guiderà attraverso un percorso coinvolgente, offrendoti le competenze e la fiducia necessarie per eccellere nell’arte del barbiere. Unisciti a noi per un’esperienza formativa unica, dove la passione per la bellezza incontra l’abilità artigianale. Affina le tue abilità, crea stili distintivi e apriti le porte a un futuro di successo nella barberia moderna.

La barberia non è solo un mestiere, è un’arte. Iscriviti oggi…non aspettare!

