"Baseball Softball Piemonte Awards": sabato pomeriggio appuntamento a Fossano

Terminata la stagione agonistica si rinnova l'appuntamento con il "Baseball Softball Piemonte Awards", che per l'edizione 2023 si svolgerà alle ore 16 di sabato 18 novembre all’interno della sala conferenze “Brut e Bun”, in piazza Foro Boario a Fossano.

Durante la manifestazione organizzata dal Comitato Regionale FIBS Piemonte verranno premiate le formazioni, le atlete e gli atleti, i dirigenti ed i tecnici piemontesi di entrambe le discipline, che in ambito giovanile durante l’arco della stagione in corso si sono messi in evidenza sia con le proprie società che con la maglia azzurra dell’Italia, rappresentando di fatto il Piemonte nelle più importanti competizioni internazionali.

All'evento saranno presenti diverse autorità tra cui i rappresentanti del Comune di Fossano, della Regione Piemonte e della FIBS.