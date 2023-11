Sara Curtis é azzurra. L'atleta del CSR é stata convocata con la Nazionale maggiore ai Campionati Europei in vasca corta in programma dal 5 al 10 dicembre per la prima volta ad Otopeni, in Romania.

L'Italnuoto parteciperà con 31 atleti guidati dal CT Cesare Butini.

Una qualificazione importante per l'allieva di Thomas Maggiora che approda alla Nazionale maggiore in un importante manifestazione come quella dei Campionati Europei!