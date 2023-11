Sci alpino: annullata la prima prova della discesa femminile di Zermatt/Cervinia

Sulla Gran Becca è caduta parecchia neve nella notte e si è rifatto vivo il vento, che aveva già condizionato la settimana delle gare maschili.

Dopo un primo rinvio, la giuria ha deciso di cancellare la prima prova della discesa femminile a Zermatt/Cervinia.

Il programma prevede comunque altre due prove cronometrate per giovedì e venrdì, prima delle gare previste per sabato e domenica.Il meteo volge al brutto fino alla metà della settimana, ma pare lasciare qualche speranza in più nel week-end.

Per ora, il programma prevede comunque la seconda prova per giovedì alle 11.45