Si inaugura il Circolo Scacchi a Savigliano

Giovedì 16 novembre alle 21 presso la Sala Oceano in corso Roma 111 a Savigliano, si terrà la serata inaugurale del circolo Savigliano Scacchi, un gruppo di appassionati scacchisti di recente costituzione che si incontrano tutti i giovedì sera per divertimento e sfidarsi senza dover per forza fare attività agonistica.

Dopo un piccolo rinfresco seguirà la consueta serata di gioco; sono tutti invitati (entrata libera) adulti e ragazzi dai 15 anni in su, giocatori già esperti ma anche e soprattutto neofiti alle prime esperienze o principianti che vogliono imparare o migliorare il proprio gioco con la possibilità per tutti di essere seguiti gratuitamente da giocatori di categoria nazionale.

Per qualsiasi altra informazione contattare i numeri 349-2947280 oppure 349-3861636.