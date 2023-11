Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì torna da Arona con un successo convincente

Il VBC Mondovì torna da Arona con un netto 3-0 (25-10, 25-18, 25-11), ottenendo così il secondo successo su altrettante gare disputate. In classifica generale, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, i monregalesi salgono a quota 6 in compagnia di Linguì Torino (3-0 all’ Ovada) e Chieri (3-0 al Lasalliano Torino).

“Il risultato non è mai stato in discussione – commenta al termine Massimo Bovolo – perché siamo partiti forte, imponendo subito il nostro ritmo. Nel complesso abbiamo giocato su buoni livelli, anche se nella parte centrale del secondo set abbiamo commesso qualche errore di troppo, che ha permesso al Pavic di restare a contatto. Poi, quando abbiamo contenuto gli errori, abbiamo piazzato un parziale di 8-3 e siamo andati via agevolmente. Ora pensiamo a preparare al meglio la gara interna di sabato contro il Lasalliano, una partita da affrontare con la dovuta attenzione per riuscire ad incamerare i 3 punti in palio.”

Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garelli e Garello in banda, Turco e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Chessa, Polizzi, Candela, Bessone, Borsarelli ed il secondo libero Basso.

Nel primo set i monregalesi partono subito forte e si portano sull’ 8-1, quindi controllano senza troppe difficoltà l’ andamento del parziale (14-4, 20-9), chiudendo agevolmente 25-10, mentre entra Chessa in battuta.Nella seconda frazione i monregalesi partono di nuovo bene e si portano prima sul 5-2 e poi sul 12-7, quindi accusano un calo di tensione ed il Pavic ne approfitta, portandosi sino a -2 (15-17). Dentro Candela in banda e Borsarelli al centro ed il VBC riparte portandosi prima sul 22-17 e poi chiudendo 25-18, mentre entra Bessone per alzare il muro. Nel terzo set i monregalesi, con Candela e Borsarelli confermati, partono di nuovo forte, portandosi prima sul 7-4 e poi sul 13-5. Dentro Polizzi, Bessone ed il secondo libero Basso ed i monregalesi prima siglano il 21-9, quindi chiudono 25-11, mentre entra nuovamente Chessa in battuta.Sabato il VBC MONDOVI’ tornerà al PalaItis per affrontare alle ore 21 il Lasalliano, che nell’ ultimo turno è stato sconfitto 3-0 a Chieri.

PAVIC ARONA -VBC MONDOVI’ 0-3 (10-25,18-25,11-25)

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Genesio, Garelli, Garello, Turco, Berutti, Fenoglio (L1), Basso (L2), Polizzi, Candela, Bessone, Berutti, Chessa, Borsarelli, Caldano. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.