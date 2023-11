A Savigliano un incontro pubblico per illustrare la nuova Zona a Traffico Limitato

Dall'8 gennaio 2024 prenderà il via a Savigliano la sperimentazione della Ztl del Centro storico e dell'Area Pedonale Urbana di via Torino, controllate da varchi elettronici.

La Zona a traffico limitato comprenderà un “Settore A” (P.zza del Popolo est - Via Alfieri - Via Grassi – V. Cambiani – P.zza C. Battisti – Via Ferreri ) ed un “Settore B” (Via Tapparelli – P.zza C. Battisti – Via Ferreri). L'Area Pedonale Urbana comprenderà invece il solo tratto di Via Torino compreso tra P.zza Del Popolo e Via Aires.

Per illustrare ai saviglianesi i dettagli ed il funzionamento del nuovo sistema, è stato organizzato un incontro pubblico giovedì 30 novembre, alle 21, presso la Sala della Crusà Neira.

«Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare", l'appello del Municipio.

Dal 9 marzo 2024 il sistema di controllo diventerà operativo e sanzionatorio.