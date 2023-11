Bra: inaugurata la panchina rossa “parlante” dei Lions contro la violenza sulle donne [FOTO]

Una panchina rossa “parlante” per dare voce al silenzio. Quello di tante donne che quotidianamente subiscono maltrattamenti e violenze. Di questa triste piaga e di molto altro si è discusso a Bra venerdì 10 novembre in occasione del vernissage di un’opera che vuole fungere da monito contro i femminicidi e simboleggiare nel contempo la forza resiliente delle donne.

Ha trovato posto nel cortile dell’Istituto Professionale Statale “Velso Mucci” di Bra, grazie all’impegno di Lions Club Bra Host, Lions Club Bra del Roero e Leo Club Bra, battezzata dalle autorità municipali, con in testa il sindaco Gianni Fogliato, che ha ringraziato per il dono e lodato il valore dell’installazione.

Superarla è uno degli obiettivi fondamentali per lo sviluppo sostenibile dell’Onu, che ha persino fissato la data del 25 novembre per esprimere vicinanza e sostegno alle donne. Eppure, ancora oggi, complici la paura, la vergogna, lo stigma e, molto spesso, l’impunità del colpevole, chi subisce violenza non si rivolge a nessuno per chiedere aiuto, soprattutto le più giovani.