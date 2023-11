Condivisione digitale per il benessere del territorio: firmata la "Convenzione Smart Land" tra TecnoWorld Group e Atl del Cuneese (VIDEO)

Oggi si segna un passo importante per la digitalizzazione del territorio del Cuneese con la firma della "Convenzione Smart Land" tra TecnoWorld Group e l'ATL del Cuneese.

Questo accordo rafforza la promozione turistica con un nuovo modello di integrazione dei servizi smart sul territorio, proiettando i Comuni nel futuro digitale attraverso la visione della città del futuro di Tecno World.

La firma della "Convenzione Smart Land" rappresenta un passo deciso verso il benessere digitale, in termini di semplicità di accesso ai servizi.

Alberto Mandrile, Amministratore Delegato di Tecno World Group, dichiara: "Questa partnership segna un nuovo capitolo nell'evoluzione digitale del nostro territorio, con uno sguardo rivolto alla condivisione di informazioni e servizi in chiave Smart. La piattaforma i-Gate è una testimonianza tangibile del nostro impegno per la creazione di comunità connesse e sostenibili. Siamo entusiasti di collaborare con ATL del Cuneese per portare la nostra tecnologia al servizio del territorio."

La collaborazione non è soltanto un progetto virtuale, ma si può toccare con mano. Questa iniziativa va oltre i confini del digitale tradizionale, offrendo servizi smart concreti e installabili sul territorio: un vantaggio tangibile per turisti e cittadini, accessibile sia attraverso l'applicazione che in modo diretto.

I singoli Comuni avranno la possibilità di integrare ulteriori tecnologie, come la condivisione di determinati contenuti sul proprio sito internet istituzionale con la piattaforma i-Gate, servizio meteo avanzati, live streaming per la trasmissione delle immagini in diretta dai luoghi più suggestivi e isole digitali multiservizio che offriranno informazioni e servizi utili a residenti e visitatori. Mauro Bernardi, Presidente dell’ATL del Cuneese commenta: "Questa iniziativa è un impegno concreto verso la sostenibilità e l'innovazione. Vogliamo contribuire a rendere il Cuneese più accessibile, sostenibile ed informato attraverso soluzioni intelligenti. Siamo certi che questa collaborazione porterà a una nuova era di possibilità per chi abita e per chi visita il nostro territorio."