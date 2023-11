"Qualcuno vuole intimidirci": bucate le gomme dell'auto del veterinario di Novello

Il video aveva avuto migliaia e migliaia di visualizzazioni. Tante le attestazioni di solidarietà all'indirizzo di Vacchetta. Non erano mancate, a seguito dell'episodio, anche manifestazioni contro la caccia e a difesa del veterinario, diventato paladino degli animalisti.

A distanza di qualche settimana, Vacchetta è tornato a postare un video sulla pagina Facebook del Centro. Questa volta la denuncia riguarda un atto che lui definisce intimidatorio. "Cinque gomme bucate a me e ai dipendenti in una settimana non può essere una coincidenza! Sono stato aggredito, pestato, minacciato e ora qualcuno vuole intimidirci! Dove sono le autorità? Nemmeno una parola da nessuno! È questo che siamo per le istituzioni??? Siamo nulla?? Chi ci difende? Chi difende i cittadini??"

La conferma è arrivata anche dal gommista. E' stato usato un cacciavite per bucarle.

Vacchetta non ci sta. "State pur certi che la cosa non finisce qui, noi non abbiamo paura! Ci sono telecamere ovunque e faremo denuncia!". Non mancheranno sviluppi e, soprattutto, lo stesso veterinario non mancherà di condividerli con i tanti che lo sostengono.