Scontro tra due auto a Mondovì, c'è un ferito grave

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 16 novembre, a Mondovì, lungo la Sp5 che porta a Villanova Mondovì. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 17,50.



Due auto si sono scontrate. Coinvolte in maniera più seria due persone, di cui non sono state fornita generalità. Una, non grave, in codice giallo, l'altra più grave (codice rosso) trasferita all'Ospedale Regina Montis Regalis con medicalizzata.



Intervenuti per la messa in sicurezza dei veicoli i vigili del fuoco di Mondovì. Forze dell'ordine in loco per gestione della viabilità e rilievi del caso.