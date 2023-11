Euro 2024, l’Olimpico «porta fortuna» pronto a sostenere l’Italia

Sarà uno stadio Olimpico bollente quello che avrà il compito di spingere l’Italia verso la conquista della vittoria contro la Macedonia del Nord nella sfida programmata dell'impianto capitolino nella serata di venerdì 27 novembre con calcio d’inizio previsto alle ore 20,45.

Una gara che il CT Luciano Spalletti e i suoi ragazzi dovranno affrontare con tantissima fame visto che è in ballo la qualificazione agli Europei 2024 in programma nel prossimo giugno in Germania. Sulla carta il team azzurro è decisamente favorito, come confermato anche dalle quote scommesse qualifiche Europei che stanno valutando il segno 1 appena 1,13 contro il 19,00 del successo macedone, frapponendogli poi un eventuale pareggio al momento a 7,55.

Il popolo romano si vestirà d’azzurro e per la 53^ volta sosterrà un match della Nazionale. Lo stadio ha spesso portato ‘bene’ agli azzurri, avendo assistito a ben 31 successi, 14 pareggi e appena 7 sconfitte a partire dall’ormai lontano 1953. Limitando lo studio delle statistiche agli impegni relativi esclusivamente al campionato Europeo le sfide totali sono 15, con 8 vittorie, 7 pareggi e nessuna sconfitta.

Uno stadio dunque che può fare il suo anche contro la Macedonia del Nord, ultimamente risultata piuttosto scomoda alla nostra Nazionale con apice massimo la sera del 24 marzo 2022 , quando un gol nel finale ci impedì di andarci a giocare lo spareggio decisivo per Qatar 2022. Un avversario scomodo dunque, confermato anche dal resto della statistica dei precedenti. Gli azzurri nella storia hanno affrontato il team macedone in quattro circostanze e solo in una di queste, in trasferta nel 2016, hanno conquistato il successo; poi anche due pareggi oltre alla sconfitta palermitana di cui sopra.

In casa dunque, sono un’autentica bestia nera perché non siamo mai riusciti a batterli, e questo ovviamente complica le cose di una Nazionale che già da qualche tempo incontra sempre più difficoltà, come confermato dal 3-1 subito a Wembley nell’ultima sfida di qualificazione. Non resta che affidarci allo stadio Olimpico!