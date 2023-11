I soci dell'Aci Cuneo possono volare a Roma a prezzi promozionali

I soci dell’Aci Cuneo possono volare a Roma ad un prezzo top.

Per i nuovi collegamenti dall’aeroporto di Levaldigi Cuneo - Roma Fiumicino e/o Roma Fiumicino - Cuneo, il biglietto aereo costerà solo 109 euro a tratta iva inclusa (compreso un bagaglio in cabina da 8 kg e uno da 15 kg in stiva, con possibilità di cancellazione o modifica data gratuite fino a 24 ore prima della partenza).

La promozione è valida sino al 31 marzo 2024. Per fruire della promozione il socio dovrà richiedere agli uffici Aci (personalmente o via mail a segreteria@acicuneo.it) il modulo per i soci ACI Cuneo, compilarlo con i dati richiesti comprensivo di numero di tessera ACI ed inviarlo all’indirizzo e-mail indicato sul modulo, allegando la ricevuta del pagamento.