Il Settore Nautico non conosce crisi, CompanyMarine racconta i retroscena di un 2023 di successi

Il settore nautico non conosce crisi, ma in tempi economicamente difficili, il segreto è quello di continuare ad investire anziché adagiarsi sugli allori. CompanyMarine, un'azienda specializzata nella vendita di barche e gommoni, conosce bene questa ricetta e da inizio 2023 ha offerto ai suoi clienti una serie di novità entusiasmanti. Per sperimentare di persona il meglio che il mondo di barche Marinello, gommoni Zodiac e BSC, carrelli nautici Satellite e motori marini fuoribordo Yamaha ha da offrire, l'azienda ha dato vita a una nuova "base operativa". Si tratta di una nuovissima sede con un ampio showroom situata in una zona strategica per l'intero Triveneto.

Dopo mesi di lavoro, il progetto è finalmente diventato realtà, offrendo a CompanyMarine l'opportunità di spingersi oltre i confini regionali. Con oltre vent'anni di esperienza nel settore nautico e una crescita costante dal 2014, l'azienda rappresenta una garanzia nelle città di Venezia, Padova, Treviso, Mestre e Marghera, nonché nelle vicine località di Vicenza, Chioggia, Jesolo e Sottomarina. Tuttavia, l'obiettivo dei dirigenti era quello di fare un ulteriore salto di qualità per diventare un punto di riferimento a livello nazionale.

Oggi, rivolgersi a CompanyMarine per cercare barche cabinati, gommoni o imbarcazioni open o walkaround significa collaborare con un team che offre un servizio di alto livello. Il loro personale è in grado di comprendere le specifiche richieste di ogni cliente e organizzare visite nell'ampio showroom di oltre 1200 mq situato a Malcontenta, a pochi passi da Oriago (Venezia). Qui, i clienti possono vivere di persona l'esperienza di ricerca dell'imbarcazione perfetta. La sede è aperta tutti i giorni feriali e il sabato mattina e pomeriggio, offrendo un'ampia disponibilità di orari.

L'offerta di CompanyMarine non si limita solo alle migliori marche di barche e gommoni. Coloro che già possiedono un'imbarcazione possono rivolgersi all'azienda per scegliere e acquistare robusti carrelli stradali o trovare motori marini fuoribordo, entrofuoribordo o entrobordo, con una vasta gamma di opzioni decisionali. In ogni fase di ricerca e acquisto, i clienti sono seguiti passo dopo passo per trovare il prodotto più adatto alle loro esigenze. Inoltre, ogni giovedì sera, l'azienda offre l'Open Night, un'opportunità aggiuntiva per visitare gli spazi espositivi fino alle 21.30. Per prepararsi alla visita, è possibile esplorare l'intera offerta online sul sito www.companymarine.it.

Come ha fatto CompanyMarine a superare uno dei periodi più difficili per l'economia italiana ottenendo risultati eccezionali? Lo spiega Nadir Regazzo, responsabile commerciale di CompanyMarine:

"Dopo l'anno più difficile della pandemia Covid, tra il 2021 e il 2022 abbiamo lavorato duramente per aumentare significativamente le vendite. Due fattori in particolare hanno giocato a nostro favore. Da un lato, abbiamo deciso di trasferirci nella nuova sede di Malcontenta, uno spazio che consente ai clienti di vedere di persona ciò che in precedenza potevano solo visionare nel catalogo online e ci consente di esporre un maggior numero di modelli. Dall'altro lato, la qualità della nostra offerta è stata determinante. Rappresentiamo e offriamo marchi come BSC e Zodiac per i gommoni, Yamaha Marine per i motori marini, Marinello per le imbarcazioni e Satellite per i carrelli nautici. Anche in momenti in cui la reperibilità delle materie prime era difficile, questi marchi sono riusciti a mantenere costanti le forniture grazie alla loro professionalità e grande capacità organizzativa che ci ha permesso di crescere soddisfando le richieste dei nostri clienti.”

Dal 2023, CompanyMarine è diventato rivenditore ufficiale dei gommoni BSC, offrendo una vasta gamma di modelli per soddisfare le diverse richieste dei clienti, sia per il pubblico da diporto che per quello professionale.

BSC è un marchio italiano che si distingue per la sua attenzione alla cura dei dettagli e la produzione di gommoni di altissima qualità. I gommoni BSC vengono costruiti esclusivamente in Italia, nella provincia di Como, utilizzando materiali all'avanguardia e una progettazione meticolosa. Presso lo showroom di CompanyMarine a Malcontenta, è possibile vedere e toccare con mano i modelli esposti, che spaziano dai gommoni idonei alla guida senza patente a modelli più avanzati come il BSC 100 GT, caratterizzato da ampi spazi e comfort. CompanyMarine offre anche modelli di lusso della gamma B per coloro che cercano un'esperienza senza pari.