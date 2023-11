L’alleanza terapeutica fra osteopata e figure mediche

L’osteopatia è pericolosa? Davvero si fonda su teorie bizzarre, i medici sono contrari e la sconsigliano perché non ha nulla a che fare con la medicina?

Probabilmente ti sarà capitato di porti questo tipo di domande, magari dopo aver ascoltato la lunga serie di luoghi comuni che riguardano questa professione. Così come ti sarà successo di leggere o ascoltare la definizione di osteopatia come “medicina alternativa”. In questo spazio, smonteremo insieme le dicerie. E arriveremo a definirla, semmai, come “medicina complementare”, concentrandoci sulla sinergia tra l’osteopata e le figure mediche e riabilitative. Sì, perché è corretto parlare di sinergia, visto che c’è la condivisione di uno stesso interesse: la promozione della salute del paziente.

Che cos’è l’osteopatia e la differenza con le figure mediche

L’osteopatia è una professione sanitaria a tutti gli effetti. Il riconoscimento istituzionale in Italia è arrivato piuttosto recentemente, nel 2021, sulla scia di quanto avevano fatto in precedenza numerosi Paesi come il Regno Unito, il Portogallo, la Danimarca.

In Italia, l’osteopata non prescrive farmaci, non svolge atti di chirurgia e, più in generale, non utilizza attrezzature. La disciplina, infatti, si fonda su un approccio manuale, incentrato principalmente su collo, testa e schiena, al fine di individuare l’origine dei disturbi. Spesso, infatti, la sede del dolore può essere anche distante da quella che ne è responsabile: è su quest’ultima che si concentra l’osteopata.

Qualcosa di più difficile, forse, ma anche più affascinante. Se sei interessato ad avviare un percorso verso questa professione, con la possibilità di acquisirne le conoscenze e apprendere le tecniche, scopri come diventare Osteopata.

Uno dei principi cardine dell’osteopatia è l’interconnessione fra le componenti del corpo umano. Succede, per esempio, che ci siano tensioni del tessuto mio-fasciale alla base di contratture muscolari che portano a mal di testa o mal di schiena. Per arrivare alla diagnosi, quindi alla causa che ha originato il dolore, l’osteopata deve quindi necessariamente partire da una conoscenza approfondita dell’anatomia e della fisiologia del corpo umano, proprio come ogni medico.

A differenza di quest’ultimo, però, non agisce direttamente sul sintomo, ma individua le cause, arrivando a risolvere o ad alleviare i sintomi tramite massaggi o stretching. Tuttavia, questo non può avvenire sempre: spesso c’è bisogno dell’intervento di un medico. Vedremo adesso in quali casi e perché si può determinare un’alleanza terapeutica fra l’osteopatia e diverse branche della medicina, con l’obiettivo di salvaguardare la salute del paziente.

La collaborazione interdisciplinare

In diversi casi, è il medico a indirizzare il paziente verso un’osteopata, ma può anche accadere il contrario. L’osteopata, per esempio, svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione: può individuare una disfunzione in maniera tempestiva, prima che manifesti i sintomi dolorosi nel paziente. Quando questi sono però già presenti, in forma di patologia acuta o cronica, l’osteopata orienta il soggetto verso una visita specialistica. Molte volte, inoltre, le figure possono agire in contemporanea per migliorare le condizioni di salute del paziente, collaborando in maniera sinergica e costituendo un approccio interdisciplinare. Vediamo alcuni esempi:

· Come detto, spesso si instaura una collaborazione fra osteopata e ortopedico. Pensiamo ai problemi muscolo-scheletrici, come l’ernia del disco. L’ortopedico agirà sul sintomo ricorrendo eventualmente alla chirurgia, mentre l’osteopata si concentrerà sulla disfunzione che è alla base o che aumenta il dolore.

· Lo stesso può accadere con il fisioterapista, all’interno di un programma riabilitativo. Il fisioterapista si concentra sul recupero della zona interessata, l’osteopata può integrare il trattamento con consigli sulle posture, oppure ripristinando l’equilibrio del sistema neurovegetativo.

· Spesso, alcuni problemi (per esempio, un apparente mal di testa) che conducono il paziente da un osteopata sono dovuti a mala occlusione dentale: in quel caso, la collaborazione con l’odontoiatra si rivelerà particolarmente proficua.

· Le competenze dell’osteopata possono rivelarsi preziosi per le donne in gravidanza o nel post-parto, instaurando una sinergia con il ginecologo.

· L’osteopatia pediatrica è sempre più efficace soprattutto nella prevenzione di possibili problematiche future. Può essere dunque un ottimo sostegno per il pediatra.

· La figura dell’osteopata è sempre più presente nello sport, laddove affianca i medici, i fisioterapisti e i preparatori atletici per prevenire infortuni o garantire un adeguato recupero dopo gli sforzi fisici.

Osteopata e figure mediche, quindi, non si escludono a vicenda. Ognuno ha i propri campi di specializzazione, che possono integrarsi per dar vita a una terapia ricca e completa.