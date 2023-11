Arriva ad Alba il teatro gastronomico per il Food For Future Festival

Sarà il Teatro Sociale G. Busca la sede della prima edizione del congresso gastronomico Food For Future Festival – Cibo in Movimento, in programma domenica 26 e lunedì 27 novembre ad Alba.

Organizzato dalla Città di Alba nell’ambito dei progetti della Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, il Food For Future Festival nasce per parlare del futuro della gastronomia e confrontarsi su temi e valori quali la sostenibilità e la creatività in cucina coinvolgendo esperti internazionali.

Per farlo, il Comune di Alba ha pensato a una sede importante come il Teatro Sociale della città, allestito eccezionalmente per la prima giornata del Festival come una grande sala da pranzo, in cui il pubblico che prenderà parte alle conferenze potrà vivere un’esperienza di approfondimento dei temi gastronomici e apprezzare alcuni assaggi di ciò che sarà raccontato sul palco.

Dal mondo della colazione esplorato in tutte le sue sfaccettature al design in pasticceria, dal territorio inteso come risorsa da recuperare alla cucina di montagna, fino alla pasta ripiena, l’acidità in cucina, la biodiversità, i temi del Food For Future Festival saranno diversi e tutti capaci di portare uno sguardo nuovo e originale tra addetti ai lavori e il pubblico di appassionati.

Ad aprire il Festival, domenica 26 novembre alle 10, sarà il momento caffè realizzato in collaborazione con Lavazza, partner dell’evento, a cui seguirà la conferenza del Maestro Iginio Massari sull’evoluzione della pasticceria.

La giornata di domenica 26 novembre proseguirà con il seguente programma:

Ore 10:45

Le forme in pasticceria con Maicol Vitellozzi - pasticcere, Christian Marasca - pastry chef Zia Ristorante*, Astrid Luglio – product designer

Ore 11:15

Valori gastronomici di territorio con Massimo Spigaroli - chef Antica Corte Pallavicina*, Marco Bosi - assessore alla Città Creativa UNESCO del Comune di Parma, Antonello Magistà - patron Pashà*, Simona Beltrami – direttore Magorabin*

Ore 11:45

Architettura dell’ospitalità con Carlo Gasparini - design director Alessi, Junko Kirimoto - architetto, Paolo Rossino - direttore Consorzio Alta Langa

Ore 12:30

Il pane di Langa con Enrico Giacosa - Consorzio Produttori Pan ed Langa e Enrico Rivetto - Az. Agricola Rivetto

Ore 14:30

Panorami alpini con Antonio Biafora - chef Hyle*, Simone Cantafio – chef La Stua de Michil* e Juri Chiotti – chef Reis-Cibo Libero di Montagna

Ore 15:00

Paste d’Italia patrimonio UNESCO con Claudio Cecchinelli – Focal Point Bergamo Città Creativa, Rina Poletti – sfoglina e Beppe Rambaldi – chef Casa Rambaldi

Ore 15:30

Cucine Acide con Andrea Bezzecchi – Acetaia San Giacomo, Josko Sirk – Sirk de La Subida e Silvio Salmoiraghi – chef Acquerello*

Ore 16:00

Selvatico con Matteo Sormani – chef Walser Schtuba, Alessandro Gilmozzi – chef El Molin* e Alessandro Gavagna – chef La Subida*

Ore 16:30

Fassona con Federico Francesco Ferrero – medico nutrizionista e Simone Mellano – direttore Asprocarne Piemonte

Ore 17:00

Città con Antonio Ziantoni – chef Zia Ristorante*, Davide Franco - restaurant Manager Piazza Duomo*** e Alessandro Negrini – chef Il Luogo di Aimo e Nadia**



La seconda giornata di lavori sarà tutta dedicata a una riflessione sul futuro con la Francia come paese ospite del festival.

Tutti gli interventi saranno coordinati e moderati dalla giornalista enogastronomica Sarah Scaparone e Domenico Biscardi.

Il Food For Future Festival è un evento organizzato in collaborazione con Luciano Tona, chef e Ambasciatore di Alba Città Creativa UNESCO, con la giornalista Sarah Scaparone e con il coordinamento dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

“Questo Festival rappresenta un grande esperimento di innovazione – commenta l’assessore al Turismo della Città di Alba Emanuele Bolla –. In un originale allestimento del nostro Teatro assisteremo a una serie di confronti di grande interesse. Una serie di conferenze dal ritmo veloce e dal contenuto profondo, organizzate per consentire agli Albesi di scoprire nuove visioni della gastronomia e agli addetti del settore di confrontarsi sui temi del futuro. Abbiamo studiato un format nuovo, mai sperimentato prima, che si preannuncia davvero coinvolgente e ricco di contenuti dinamici”.

Il Food For Future Festival è un evento gratuito ad accesso libero presso il Teatro Sociale G. Busca di Alba, in piazza Vittorio Veneto 3.

Per informazioni cliccare sul link https://forms.gle/2rTJkuZ5TmQ3aJ3t8 o visitare il sito http://www.foodforfuturefestival.it/

Il Food For Future Festival è realizzato grazie al contributo del Ministero del Turismo e della Fondazione CRC.