Busca: anche sabato la visita alle cave con il biglietto per la mostra in Casa Francotto

Vista la straordinaria richiesta, che ha già esaurito le prenotazioni, per domenica 19 novembre, lo staff di Casa Francotto propone l'abbinamento della mostra “L'altra metà la donna nell'arte” con la visita alle cave dell’alabastro rosa sulla collina di Busca anche per sabato 18 novembre alle 14,30.

Alla biglietteria di Casa Francotto in piazza Regina Margherita. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, Cral convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. Gratis under 14 e possessori della tessera Abbonamento Musei.