L’Otello inaugura la stagione teatrale 2023/2024 del Politeama di Bra

Arriva giovedì 30 novembre alle 21 il primo spettacolo in programma della nuova stagione del Teatro Politeama Boglione di Bra, che inaugura con il capolavoro immortale di William Shakesperare, l’Otello.



Jurij Ferrini dirige e interpreta la più celebre tragedia sulla gelosia. L’intreccio di veleni e calunnie, che strangola il Moro di Venezia, la sua amata Desdemona e il perfido Iago, diventa qui la cornice narrativa per una chiave di lettura in stretto dialogo con il nostro presente e incentrata sui temi scottanti della discriminazione, della cospirazione e dell’intolleranza. Tarli sociali della nostra contemporaneità, che trovano specchio nello Iago androgino interpretato da Rebecca Rossetti, e nel suo piano di distruzione (e autodistruzione) macerato in un disarmante disprezzo per la vita.



Gli altri attori sul palco sono Paolo Arlenghi, Sonia Guarino, Maria Rita Lo Destro, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Stefano Paradisi e Michele Puleio.



A partire dal 27 novembre sono in vendita i biglietti singoli per la stagione 2023/24 al costo di 23 Euro; ridotto 20 Euro per gli over 65 e gli under 26. È possibile acquistarli di persona tutti i lunedì dalle 16 alle 19 presso il botteghino del Teatro Politeama, in piazza Carlo Alberto. Si ricorda che non sono consentiti pagamenti in contanti. I biglietti sono acquistabili a partire da martedì 28 novembre anche attraverso il sito www.ticket.it



Il prossimo appuntamento in programma è previsto per giovedì 7 dicembre, ore 21, con “C’è un cadavere in giardino” in cui Sergio Muniz e Miriam Mesturino vestono i panni di una coppia di mediocri attori teatrali in difficoltà, coinvolti in un vortice di situazioni esilaranti e un susseguirsi di poliziotti, agenti teatrali, giornalisti ficcanaso ed una cameriera completamente fuori di testa.



Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione sono consultabili sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura e Manifestazioni del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it.





Info: Città di Bra – Teatro Politeama Boglione

tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it