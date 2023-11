Mostra Casa Francotto e visita alle Cave di Busca: si raddoppia

Vista la straordinaria richiesta che ha già esaurito le prenotazioni per domenica 19 novembre, lo staff di Casa Francotto propone l'abbinamento della Mostra con la visita straordinaria alle Cave di alabastro sulla collina di Busca anche per sabato 18 novembre alle 14,30. L'iniziativa un biglietto due eventi permette di visitare sia la Mostra L'ALTRA META' LA DONNA NELL'ARTE Da Artemisia Gentileschi a Marina Abramovic sia l'escursione con guida naturalistica (durata un'ora e mezza circa) al fenomeno geologico sulla collina di Busca. La partenza è fissata da Casa Francotto dove si trova la biglietteria.



La mostra di 120 opere allestita negli ottocento metri quadrati di Casa Francotto è visitabile nei seguenti orari: venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18,30 e domenica: dalle 10.00 alle 12.00 / dalle 14.30 alle 18.30. I biglietti per la Mostra sono acquistabili presso la biglietteria di Casa Francotto di Piazza Regina Margherita. Intero 12 euro, ridotto (insegnanti, CRAL convenzionati, studenti universitari, under 16) 8 euro. I ragazzi under 14 accederanno gratuitamente. Per tutti i possessori della tessera Abbonamento Musei l’ingresso è gratuito.