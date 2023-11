Ti piace il disegno tecnico e la progettazione? Finite le scuole medie scegli l’Istituto Tecnico per Geometri di Cuneo

Al termine delle scuole medie, decidere come continuare gli studi può essere una questione complicata. Per fare la scelta corretta bisogna valutare bene i propri interessi, le proprie passioni, e vedere per cosa si è più portati. Sicuramente un grande aiuto è dato dalle giornate di scuola aperta in cui è possibile visitare i vari indirizzi e avere un confronto con docenti e allievi.