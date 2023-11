Aggressione della Vedova, +Europa Piemonte: "Segno d'intolleranza inaccettabile"

“La violenta contestazione e gli spintoni a cui è stato sottoposto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova da parte dal Presidente nazionale della Coldiretti sono un segno di intolleranza inaccettabile.

I nostri deputati, Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova, contestavano l'ottusa decisione del governo italiano di vietare in Italia la ricerca scientifica nel campo della carne coltivata, arrecando un danno potenziale al nostro Paese. Infatti, sarà l'autorità europea a stabilire in futuro se prodotti di carne coltivata potranno essere commercializzati nel mercato continentale dopo averne verificato sotto ogni aspetto la salubrità.

Vietare la ricerca in Italia non solo è miope e demagogico ma rischia di compromettere le imprese italiane che, in futuro, potrebbero occuparsi della produzione. Come +Europa Piemonte auspichiamo un dibattito non ideologico su questo tema basato sulle evidenze scientifiche e non sul solito populismo demagogico che ha già fatto troppi danni al nostro paese”.

Lo afferma in una nota il Coordinatore regionale di +Europa Piemonte Flavio Martino.