Aggressione Della Vedova, Radicali Cuneo: "I vertici provinciali Coldiretti condannino attacco squadrista"

“Chiediamo al Presidente della Coldiretti Cuneo Enrico Nada e al Direttore Fabiano Porcu di stigmatizzare l’attacco squadrista e vergognoso del loro Presidente nazionale Ettore Prandini nei confronti del deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, ‘colpevole’ di essere favorevole alla cosiddetta carne coltivata.

Quest’atteggiamento antidemocratico è intollerabile e va condannato anche dai vertici della sezione provinciale più forte in Italia. Noi riteniamo che le posizioni antiscientifiche e antistoriche sul tema della carne coltivata di Coldiretti e del Governo siano un errore, ma mai ci sogneremmo di aggredire fisicamente chi non la pensa come noi. Coldiretti Cuneo dia un segnale forte, e non dimostri di essere parte di una lobby o complice di un gesto inqualificabile”.

Così in una nota Filippo Blengino, Alexandra Casu e Raffaele Fiorito, rispettivamente Segretario, Tesoriere e Presidente di Radicali Cuneo, commentando l’aggressione subita dal deputato Della Vedova.