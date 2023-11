Revello: il medico Mario Campanella sfiderà nell’urna il sindaco uscente Daniele Mattio

Nel 2019 Daniele Mattio, sindaco di Revello dal 2014 e amministratore di lungo corso, non aveva avuto rivali nelle urne. Nella tornata amministrativa di giugno del prossimo anno invece, Mattio, alla ricerca di una riconferma per un terzo mandato, non sarà più solo nella corsa verso il municipio. A sfidarlo sarà Mario Campanella, medico ginecologo, dirigente sportivo,in passato già consigliere sui banchi della minoranza che annuncia la sua discesa in campo.

“L'impegno per Revello – spiega Campanella - è sempre stato importante per me: dal servizio per i gruppi giovanili a quello nella Pro loco, dal volontariato socio-assistenziale alla fondazione della squadra del Revello Calcio con tanti amici, dal lavoro come medico all'attività di consigliere comunale in una precedente amministrazione”.

Campanella fa sapere che il prossimo anno, col raggiungimento dell’età pensionabile, avrà la possibilità di dedicare molto più tempo a Revello e anche per questa ragione ha deciso di candidarsi.

Il suo giudizio nei confronti dell’operato dell’attuale sindaco non è del tutto negativo anche se evidenzia che “molte cose importanti avrebbero potuto essere fatte ma sono invece state trascurate”.

“Penso – dice il medico e dirigente sportivo - che il Comune sia stato amministrato con una discreta attenzione in questi anni e ritengo di poter continuare in parte su questa linea, ma con la voglia di fare qualcosa in più per un paese con enormi potenzialità ancora in buona parte inespresse: dalla valorizzazione delle attività agricole e produttive alla riqualificazione delle strutture sportive; dalla promozione dell'immenso patrimonio artistico-culturale, al sostegno alle numerose e attivissime associazioni di volontariato; dall'assistenza socio-sanitaria soprattutto per i soggetti più fragili e gli anziani fino alla riqualificazione di molte infrastrutture; dalla messa in sicurezza del territorio, ad una maggior attenzione alla viabilità”.

La lista che sfiderà nell’urna “Tradizione&Innovazione” di Mattio non ha ancora un nome, ma qualche tratto Campanella lo indica.

“Stiamo costruendo una squadra motivata, nella quale – dice - daremo spazio a tutto il territorio e a tutte le età. Chi vuole unirsi a noi lo può fare fin da ora, perché non c'è nulla di più appagante di mettersi con impegno a servizio della propria comunità”.

Revello, dopo la parentesi del 2019 quando si presentò soltanto la lista dell’attuale sindaco, tornerà dunque ad avere un normale confronto dialettico come si addice ad un importante Comune di fondovalle di oltre quattro mila abitanti.