Suoni dalle Terre del Monviso chiude con lo "Stabat Mater" di Karl Jenkins nella cattedrale di Saluzzo

Saranno 120 gli artisti ad esibirsi sul palco per un concerto maestoso, denso di significati profondi e straordinariamente attuali. L’atmosfera di tutta la composizione è intensa, caratterizzata da una continua, esasperante, esplorazione della sofferenza umana. La scelta del luogo non è casuale: la Chiesa Cattedrale è da sempre il luogo dei saluzzesi, non solo di fede, ma anche istituzionale e di identità. La sede perfetta, dunque, per interpretare e comunicare il messaggio di questo significativo concerto, organizzato in stretta collaborazione con il Comune di Saluzzo, la Fondazione Bertoni e la Diocesi di Saluzzo.