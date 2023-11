Cuneo Pedona Rugby U18: bella e sofferta vittoria contro l'URPA

Domenica sul campo amico di Madonna dell'Olmo vittoria di cuore e di rabbia per il Cuneo Pedona Rugby U18.

In una giornata di sole ma frizzante il 15 biancoblù di Malavolti, Verra e Giuliano supera di misura 19 - 17 i pari età dell'URPA in una partita rimasta in equilibrio fino alla fine.

Un primo tempo dove il Cuneo Pedona Rugby U18 è sceso in campo contratto e falloso ma riesce a rimanere aggrappato al risultato facendo leva sulla forza delle prime e seconde linee ed un buon pacchetto di mischia che riesce a contenere la pressione della compagine alessandrina. Nel secondo tempo i ragazzi cuneesi riescono ad esprimere la propria superiorità ribaltando il risultato e portando a casa una meritata quanto sofferta partita.

LA PARTITA

Anche a causa di diversi falli e alcuni errori di troppo il primo tempo dei biancoblù parte in salita. La squadra di capitan Di Gregorio resta schiacciata nella propria metà campo e a metà del primo tempo si ritrova in svantaggio 12 - 0 grazie a due mete avversarie. Nella seconda parte del primo tempo una prima reazione del Cuneo Pedona porta all'ottima meta di Daquino trasformata da Pilato che oltre ad accorciare il risultato porta vigore e coscienza nei propri mezzi ai biancoblù. Una terza meta avversaria proprio in chiusura della prima frazione ferma il risultato del primo tempo sul 7 - 17 in favore degli avversari.

Le indicazioni e qualche giusta strigliata della panchina nell'intervallo riportano in campo un Cuneo Pedona Rugby trasformato nella ripresa. Fin dalle prime battute di gioco la squadra avversaria viene chiusa nella propria metà campo da dove raramente riuscirà ad uscire. In una partita sempre più nervosa il Pedona riesce a far valere la propria superiorità, anche grazie ai subentrati, e a metà ripresa una meta di forza della terza linea Bucci riduce ulteriormente lo scarto sul 12 - 17. Nonostante l'inferiorità numerica l'U18 della squadra di casa va in meta ancora con Daquino che con la seguente trasformazione porta in vantaggio i biancoblù sul 19-17. Il Cuneo Pedona continua a macinare gioco arrivando vicinissimo ad un’altra meta che avrebbe chiuso la partita. Negli ultimi dieci minuti di gioco un’ottima disciplina ha permesso ai Cuneesi di arginare gli ultimi assalti ospiti, senza commettere nessun fallo e concedere punizioni che avrebbero potuto ribaltare nuovamente il risultato.

Si chiude così la partita sul 19-17, vittoria sofferta ma meritata e voluta da tutta la squadra nonostante le difficoltà iniziali.Man of the Match il centro Dogliani, sempre presente nelle azioni più importanti e trascinatore della squadra nella rimonta del secondo tempo.

Cuneo Pedona Rugby U18: Pilato, Rottondo, Dogliani, Di Gregorio, Giaccardi, Daquino, Ristorto, Bucci, Graglia, Perda, Amateis, Rolando, Grigoras, Orrù, Deutcheu.

Subentrati: Olivero, Armando, Bertora, Pulvirenti, Giordano, Silvestro, Bracco.

Allenatori: Malavolti, Verra, Giuliano

Mete: 2 Daquino, Bucci

Trasformazioni: Pilato, Daquino.

Nella giornata di sabato ancora a Madonna dell'Olmo si è svolta la Festa del rugby per le categorie U6 - U8-U10. Su sei campi di gioco si sono alternate le formazioni di categoria delle squadre del Cuneo Pedona, Volvera, Alba Rugby e Chieri Rugby. Un vero spettacolo di gioco e divertimento, tante le partite e le mete realizzate per tutte le formazioni. Un'occasione di crescita dal punto di vista sportivo ed umano che difficilmente altri sport sono in grado di dare.

Sempre nella stessa giornata la formazione dell'U12 gialloblù ha partecipato alla Festa del rugby in Valsusa, dove ha potuto affrontare diverse formazioni dando spettacolo e divertendosi in una categoria dove l'aspetto del gioco e del divertimento prevalgono ancora su quello agonistico pur mostrando già buone nozioni di gioco.

Il Cuneo Pedona Rugby rinnova l'invito per chiunque volesse provare e mettersi alla prova con questo bellissimo sport presso i propri campi di Madonna dell'Olmo tutti i giorni a partire dalle 18.