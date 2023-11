Francesca Carnevale portacolori UNVS Sezione di Bra

Una gran bella notizia per la Sezione dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport del Presidente Gandino che ha visto premiare a Roma al Foro Italico dal CONI la Giovane Testimonial Francesca Carnevale che nel contesto del progetto "Con l'UNVS studenti sportivi, studenti vincenti" ha ricevuto la borsa di studio emessa dalla realtà associativa nazionale a riconoscere meriti sportivi e scolastici nel caso specifico in ambito universitario.

Parole di apprezzamento da parte del Presidente CONI Giovanni Malagò ed anche del Presidente Nazionale UNVS Francesca Bardelli che unitamente al Segretario Prando Prandi hanno reso merito alla determinazione ed alle capacità ben espresse dall'atleta braidese che vede così riconosciuto in modo ufficiale i tanti risultati ottenuti e costruiti nel tempo con tanto impegno.

"Indubbiamente siamo riconoscenti all'UNVS per aver individuato e valutato la nostra atleta meritevole del premio che son certo sarà moltiplicherà la grinta per centrare nuovi bersagli nella disciplina sportiva del twirling rendendo onore e merito anche a tutto lo staff fermamente convinti dell'importanza del ruolo sociale ben espresso anche quali portacolori AIDO ed AVIS" - dice il Presidente ASD New Twirling Bra già dirigente UNVS Sezione di Bra Rosangela Tibaldi" a cui fa eco concludendo il Segretario dei veterani sportivi braidesi Giuseppe Sibona - "La nostra squadra ha appreso con grande orgoglio la notizia del premio assegnato in casa CONI perché rende merito non solo a Francesca, ma anche a papà Paolo Carnevale da anni importante risorsa del nostro team, uno stimolo per la Sezione di Bra a fare sempre meglio e sempre di più!"