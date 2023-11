A Roddi matrimonio della tavola tra Fassone Piemontese e Tartufo Bianco d’Alba [FOTO E VIDEO]

Si è svolto oggi, 16 novembre nella sede 'Truffle Hub' del Castello di Roddi un interessante incontro di approfondimento, con 'Show Cooking', in cui il Consorzio Coalvi in collaborazione con la 93a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba ha 'raccontato' la sostenibilità, la qualità e la territorialità della carne di Fassone piemontese. E la sua bontà ovviamente.

Presenti il presidente di Coalvi Guido Groppo, allevatore di Sommariva del Bosco, il direttore del consorzio Giorgio Marega, il referente scientifico Luca Varetto e l’esperto del Dipartimento di Scienze Agrarie e Alimentari dell’Università di Torino Alberto Brugiapaglia.

A fare gli onori di casa Liliana Allena, presidente Ente Fiera, insieme a Barbara Giorio e allo chef Fulvio Siccardi, che al termine del confronto con i giornalisti ha invitato i presenti a cimentarsi con la ricetta della 'Battuta di Fassone con maionese delicata all’acciuga e 'Crumble' salato al Parmigiano e Tartufo Bianco d’Alba'.

Durante l’approfondimento è emerso il grande lavoro compiuto in questi anni da Coalvi per migliorare i disciplinari e contribuire alla valorizzazione della carne della razza piemontese, attraverso i marchi SQN e IGP e la relativa denominazione ufficiale di “Fassone di razza piemontese”, in un sistema comunitario che stabilisce tra gli altri requisiti, che le produzioni debbano avere una qualità 'significativamente superiore alle norme commerciali correnti'.

Il referente Luca Varetto ha illustrato il Bilancio di Sostenibilità Coalvi, peraltro scaricabile dal sito www.coalvi.it, che va a confutare, con il conforto di un approccio scientifico, alcuni luoghi comuni o dati che mettono in cattiva luce la produzione e la vendita della carne.

I tre pilastri su cui si basa l’azione di Coalvi sono proprio la sostenibilità, intesa anche come 'prolungamento nel tempo di un’attività agricola sostenibile', la qualità attraverso cui si vengono a conoscere le caratteristiche organolettiche delle carni e la territorialità, con il concetto di filiera corta.

“Su questo punto, insieme ad altre considerazioni importanti, c’è da rimarcare che le 1135 aziende che aderiscono ad oggi a Coalvi, per un totale di 4149 lavoratori, sono quasi tutte a conduzione famigliare, garanzia di conservazione dell’ambiente e di continuità, e che il Fassone Piemontese viene allevato in aziende che coltivano il 46% a prato” ha specificato Varetto.

Sul bilancio ambientale rispetto all’emissione di gas a effetto serra dei bovini e sul consumo complessivo di acqua per allevarli, in uno studio condotto da Coalvi con la consulenza scientifica del Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari dell’Università di Torino emergono dati consuntivi che sfatano alcune letture statistiche frettolose.

Il dibattito è complesso, ancor più quando si introduce la variante carne coltivata in laboratorio. Con la sua enorme passione il presidente Coalvi Guido Groppo ha dichiarato: “Se si arriverà a produrre la carne a base cellulare sarà la fine dell’agricoltura. Se fossi conscio che il mio lavoro mette a repentaglio la vita del nostro pianeta smetterei domattina”.

Sarà importante che nei piatti dei ristoranti arrivi una carne di Fassone autentica, non ricavata da filetto o da altre pezzature di prestigio e più care: infatti la Battuta è un piatto povero, in cui si utilizzano i ritagli delle carni bovine piemontesi, particolarmente tenere per avere le fibre muscolari e tendinee molto sottili.

Al termine dell’esercitazione con la ricetta ispirata dallo chef Fulvio Siccardi i partecipanti hanno effettuato la visita al MUDET albese con analisi sensoriale del Tartufo Bianco d’Alba.