Bra: Santa Claus is coming to town… con la pista sul ghiaccio in piazza Giolitti

Cosa? Non vedete l’ora di mettere i pattini, ma ancora non sapete dove andare? Eccovi accontentati. Il divertimento sul ghiaccio passa anche da Bra con la pista in piazza Giolitti che aprirà i battenti sabato 18 novembre e resterà operativa fino a domenica 14 gennaio 2024. Che dite, proviamo?