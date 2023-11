Scuola Guida Varengo: nuova partnership per il Cuneo Volley

Una collaborazione molto importante quella con la Scuola Guida Varengo per il Cuneo Volley.

Ogni anno sono molti gli atleti che per spostarsi da e verso la palestra hanno necessità di usare il motociclo o, raggiungendo la maggiore età, di conseguire la patente di guida dell’automobile, sia nel settore giovanile che in prima squadra. L’autoscuola Varengo, con sede in via Massimo D’Azeglio n.7 a Cuneo, ha una grande tradizione familiare alle spalle, una passione nel DNA che si tramanda di generazione in generazione.

"Sono molto contento di aver iniziato questa collaborazione con il Cuneo Volley, la fascia d’età dei nostri clienti inizia a 14 anni e non ha limiti specialmente per quanto riguarda il rinnovo della patente. Collaboriamo già con altre associazioni sportive e trovo che lo sport sia una cosa importante, che aiuta i giovani a provare nuove sensazioni ed emozioni; li aiuta a realizzarsi e svolge anche un ruolo importante come guida educativa. Come esperienza, trovo che chi pratica sport riesca a superare molto più facilmente l’emozione che si presenta all’esame di guida." - Gian Marco Desmero titolare e insegnante/istruttore della Scuola Guida Varengo.

La Scuola Guida Varengo nasce nel 1950 subentrando a una licenza del 1911 (Autoscuola Martini), i nostri servizi offrono la possibilità di conseguire qualunque categoria di patente e di rinnovarla con medico in sede. Per le categorie C-C/E-D-D/E offriamo anche i corsi per conseguire e rinnovare il certificato di qualità del conducente CQC, offriamo anche corsi di recupero punti e collaboriamo con una scuola nautica per il conseguimento di tale patente.

Per informazioni: segreteria 0171 692585 mobile 349 4592035

E-mail: varengoscuola@gmail.com

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì con orario 09.00/12.00 – 14.30/18.30