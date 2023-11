Volley A2M. Cuneo, attenta alla baby Castellana. Sottile: "Un po' delusi, ma dateci tempo" (VIDEO)

Anticipo per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, che gioca il settimo turno del campionato di A2 di fronte al proprio pubblico. La squadra di Matteo Battocchio sarà impegnata sabato 18 novembre alle ore 20 contro i pugliesi della BCC Tecbus Castellana Grotte.

Una formazione giovane, costruita in estate sulle ceneri delle due società castellanesi, Materdomini e New Materdomini, che dopo lunghi anni di rivalità hanno deciso di unire le forze e ricominciare insieme un nuovo progetto sportivo puntando sui giovani.

Lo scotto da pagare è ovviamente quello dell'inesperienza, cosa ampiamente messa in conto da coach Simone Cruciani e la dirigenza pugliese quando hanno virato sulla linea verde. Al momento la BCC Tecbus ha vinto una sola partita, alla terza giornata, in trasferta e al tie break sul campo di Pineto. Non per questo però verrà a Cuneo con l'intento di fare la vittima sacrificale.

Dal canto suo, la squadra piemontese è alla ricerca di punti importanti dopo il ko sul fil di lana sul campo di Santa Croce. Una sconfitta che ha mandato in fibrillazione qualche tifoso, che ha incominciato a parlare di "mal di trasferta". Cosa non particolarmente gradita da coach Matteo Battocchio, che ieri ha ribattuto in modo neppure troppo velato durante una videointervista pubblicata da Targatocn.

Polemiche a parte, che rientrano nel normale corso di una stagione sportiva, l'impegno di domani sera per Botto e compagni è alla loro portata, a patto di scendere in campo concentrati e senza sottovalutare l'avversario.

Al termine dell'allenamento odierno abbiamo incontrato il giocatore più esperto della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, Daniele Sottile, e con lui abbiamo tracciato un piccolo bilancio di quanto finora andato in archivio, ma soprattutto su come Cuneo si appresta ad affrontare Castellana Grotte.

Una partita, quella di sabatoi sera, che premierà coloro che hanno preso parte alla Straconi 2023: tutti i possessori di un pettorale della manifestazione potranno recarsi alle casse e "convertire" lo stesso con un biglietto omaggio.

Altra iniziativa in programma, la premiazione delle migliori tre scuole che lo scorso anno hanno sostenuto il Cuneo Volley durante la stagione: prima della gara riceveranno un riconoscimento da parte della Società, come spiega nei dettagli il Direttore Generale, Davide Bima.