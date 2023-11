Volley Savigliano: il punto sul settore giovanile

Sono state ben quattro le partite disputate nell’ultima settimana dal settore giovanile del Volley Savigliano, impegnato per la prima volta in stagione in tutte le categorie, dalla Serie D all’Under 15.

SERIE D

Buon esordio casalingo, nel campionato di Serie D, per la giovane formazione saviglianese Banca Crs Volley Savigliano che, contro la Pallavolo Torino, non sfigura, soprattutto nei primi due set. Fin dalle prime battute si capisce che capitan Guiotto e compagni vogliono fare bene e fino a metà set lottano alla pari contro la più esperta squadra torinese. Ancora meglio nel secondo set, dove i saviglianesi rimangono in partita fino alla fine del parziale, perdendolo a 22 con qualche errore di troppo. Troppo rinunciatari, invece, nel terzo, i ragazzi del Volley Savigliano, oppongono poca resistenza alla squadra avversaria che chiude agevolmente set e partita. Pur sconfitti, i saviglianesi hanno evidenziato piccoli, ma incoraggianti progressi, da cui si dovrà ripartire lavorando in palestra per migliorare le cose che, invece, sono andate meno bene.

UNDER 17

Doppio impegno per il Grandacar Volley Savigliano, che ha disputato sia il turno infrasettimanale che quello del weekend. Partita infrasettimanale per l’U17, che, rispetto alla precedente partita vinta con il VBC Mondovì, gioca una brutta gara perdendo meritatamente contro Revolution Asti. Dopo i primi due set sottotono, i saviglianesi reagiscono nel 3° vincendo agevolmente il parziale. Putroppo, però, capitan Guiotto e compagni non riescono a dare continuità nel 4° set, iniziando male, con troppi errori, recuperando nella parte centrale del set, per poi cedere nel finale. La squadra saviglianese, però, torna alla vittoria nel weekend, riscattando la brutta sconfitta di Asti contro il Cervasca Volley Cuneo. Partita sempre in controllo per i saviglianesi che, secondo set a parte, gestiscono con un gioco di buona qualità tutti i momenti della gara.

UNDER 15

Sconfitta in un test test importante per la compagine griffata Bellino Arredamenti, che era impegnata contro la capolista Cuneo. I saviglianesi partono un po' contratti nel 1° set, concedendo troppo vantaggio agli avversari che vincono il set. Nel 2° partono bene e rimangono incollati ai cuneesi punto a punto, giocando una buona pallavolo. Qualche errore di troppo, però, fa sfumare il parziale, ma Savigliano è in partita è lo dimostra nel terzo, dove vola sull’8-1 e poi vince con un servizio efficace. Forse un pizzico di appagamento costa caro nel 4°: Cuneo parte forte e vince.

Tutti i risultati del Volley Savigliano

Serie D

Banca Crs Volley Savigliano – Pallavolo Torino 0-3 (16-25;22-25;12-25)

Banca Crs Volley Savigliano: Barale, Bonannini, Bushati, Fissolo L., Gallo (L), Giraudo, Guiotto, Marassi, Mina, Negro A., Zemzami. Allenatore: F. Boglione; Dirigente: Gianluca Negro

Prossimo turno: Banca Crs Volley Savigliano – Vbc Mondovì (18/11/2023, ore 20.30, PALASPORT – Campo A, Via Giolitti 9, Savigliano)

Under 17

Revolution Asti - Grandacar Volley Savigliano 3-1 (25-19; 25-18; 14-25; 25-20)

Grandacar Volley Savigliano: Aloe, Barale, Bushati, Fissolo L., Gallo, Giraudo, Guiotto, Mina, Negro A., Negro F., Zemzami,. Allenatore: F. Boglione; Dirigente: Sergio Fissolo

Cervasca Volley Cuneo - Grandacar Volley Savigliano 0-3 (12-25; 19-25; 11-25)

Grandacar Volley Savigliano: Aloe, Barale, Bushati, Fissolo L., Gallo, Giraudo, Guiotto, Marassi, Mina, Negro A., Negro F., Zemzami. Allenatore: F. Boglione; Dirigente: Sergio Fissolo

Prossimo turno: Grandacar Volley Savigliano – Lab Travel Cuneo Volley Bianca (19/11/2023, ore 10.30, Palasport – Campo B, Via Giolitti 9, Savigliano)

Under 15

Lab Travel Cuneo Rosso - Bellino Arredamenti Volley Savigliano 3-1 (25-16. 25-20 22-25 25-14)

Bellino Arredamenti Volley Savigliano: Abrate, Ambrogio, Balsamo, Cavallotto, Fantino, Ferrero, Lacorte, Marassi, Mina, Mollo, Mondino, Negro, Ruatta, Uka. Allenatore: A. Sankara. Dirigente: Mollo.

Prossimo turno: Mercatò Alba Bianca – Bellino Arredamenti Volley Savigliano (18/11/2023, ore 15.30, Alba).