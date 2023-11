I ringraziamenti di Giovanni Damiano all'ospedale di Saluzzo: "Per un mio famigliare trattamento scrupoloso e attento"

Dopo una serie complessa di esami e successive terapie, per capire picchi di febbre e altre problematiche, ieri è stato finalmente dimesso e sta ultimando un ciclo di cure antibiotiche presso l’abitazione, in carico al Distretto di medicina territoriale.

I “grazie” che vorrei dire sono così tanti che sono in difficoltà. Per questo sintetizzo dicendo grazie al dr. Luca Dutto, primario del Reparto di medicina interna e i suoi collaboratori. Grazie a quelli come lui che resistono e continuano a credere che una sanità pubblica che funziona possa e debba esistere, erogando servizi di qualità sui territori, in realtà piccole ma strategiche come l’Ospedale di Saluzzo.