Sedici ciliegi da fiore e sei panchine: ecco la nuova piazzetta Battaglioni Alpini di Saluzzo

16 ciliegi da fiori, 6 panchine, 5 lampioni, due siepi di Pyracantha Mohave, l’ arbusto sempre verde dalle bacche rosse intorno ai cordoli che separa il piccolo “bosco urbano” dal percorso stradale, aree delimitate e seminate per il verde: cambia volto piazzetta Battaglione Alpini, dopo l'intervento di riqualificazione e il nuovo disegno della viabilità con rotonda al centro, per garantire una migliore scorrevolezza del traffico e sicurezza tra via Marucchi, via del Mattatoio e corso Mazzini.

Il restyling di piazzetta è stato oggetto di polemiche, come altri interventi di riqualificazione di aree cittadine che hanno comportato l’abbattimento di piante: nel caso di questa piazzetta vicino alle Poste, di tre aceri bianchi.

Dopo l’esame sulle loro condizioni di salute non sono stati invece abbattuti i platani ( circa 19) di via del Mattatoio lungo il rio Torto, che sono in attesa della potatura invernale. L’area è stata anch'essa oggetto di riqualificazione con la piazzetta. I lavori, da poco conclusi hanno compreso la nuova pavimentazione colorata, il tracciamento di linee stradali e posteggi, il posizionamento di panchine e cestini.

250 mila euro del Pnrr per la rifunzionalizzazione delle due aree. Il lavoro affidato a Costrade srl è stato seguito dal geometra Valerio Guglielmone, progettista del lavoro, sotto l’egida dell’architetto Flavio Tallone responsabile del procedimento.