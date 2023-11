A Cuneo la conferenza su "Nucleare: ritorno al futuro"

“Nucleare: ritorno al futuro” è questo il tema su cui verte la conferenza che si svolgerà venerdì 24 novembre presso il Centro Congressi della Provincia di Cuneo a partire dalle ore 15,30, organizzata da Confesercenti Cuneo, in collaborazione con l'Associazione Italiana Nucleare e la Italian Nuclear Young Generation.

L'evento è stato organizzato in commemorazione di Umberto Minopoli, uomo politico e dirigente di azienda, Presidente dell'Associazione Italiana Nucleare prematuramente scomparso lo scorso aprile e prenderà spunto dal suo ultimo libro “Nucleare: ritorno al futuro - L'energia cui l'Italia non può rinunciare”, edito da Guerini e Associati. Attraverso le parole del figlio Carlo, sarà un’occasione per raccontare la figura dell'autore come uomo e del suo lungo impegno a favore della comprensione e della sensibilizzazione su un argomento fondamentale come quello dell'energia nucleare e del ruolo cruciale che le spetta in ottica di tutela del Sistema Paese.

L’Italia è il Paese che spende si più al mondo in energia, ed è per questo che sarà interessante ascoltare l’intervento dei relatori, massimi esponenti nazionali dell'argomento, che analizzeranno le nuove tecnologie sicure, che descrivono il nucleare quale fonte imprescindibile per la decarbonizzazione e la lotta all'inquinamento, per l'autosufficienza energetica e per la tutela delle nostre imprese.

Si parlerà anche di small modular reactor (Smr), dei reattori nucleari di terza e quarta generazione e delle opportunità rappresentate dalle più recenti scoperte in merito alla fusione nucleare. Sarà poi toccato un argomento di estrema attualità: la creazione, per volontà del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, della nuova piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile, nata a settembre 2023.

Interverranno alla conferenza l'On. Vannia Gava, Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Carlo Minopoli, figlio di Umberto , Claudia Gasparrini, Presidente dell'Italian Nuclear Young Generation, Stefano Monti, Presidente dell'Associazione Italiana Nucleare, Marianna Ginola Head of Nuclear Department SIMIC Spa, Noemi Mallone, Avvocato, Nadia dal Bono Direttore Confesercenti Cuneo, Daniele Pane, Sindaco di Trino Vercellese. Moderatore Alessio Pellegrino.

La conferenza è aperta a tutta la cittadinanza. L'accesso all'evento è consentito solo previo accredito: chiunque desideri partecipare, è pregato di riservare il proprio posto inviando una mail a eventi@confesercenti.cn.it.