A Racconigi si presenta il progetto “La Via del Maira”

Domenica 26 novembre, alle 17,30, verrà presentato nella sede della Lipu a Racconigi il progetto “La Via del Maira”, a cura del Cai racconigese e realizzato con il supporto economico e logistico dello CSEA e del Comune di Racconigi, con il patrocinio dell’associazione Le Terre dei Savoia.

La presentazione sarà preceduta da un’escursione guidata, con partenza alle ore 14:30, per ammirare il “foliage” autunnale sulle rive del Maira.

Il progetto ha visto la realizzazione di una mappatura completa dell’intero percorso del torrente Maira: 111 chilometri dalla fonte in alta Valle Maira fino alla confluenza nel Po nei pressi di Lombriasco. La via è percorribile a piedi, in bici o mountain bike ed è adatta a tutti, dagli escursionisti più esperti alle famiglie.

“Vediamo il Maira come un filo fisico e ideale che unisce territori diversi, dalla montagna alla pianura, ricchi di opportunità sotto il profilo escursionistico, ambientale culturale e turistico”, commentano dalla sezione racconigese del Cai.

“Paesaggi naturali mozzafiato, scorci pittoreschi, boschi rigogliosi e il rilassante rumore dell’acqua che scorre accompagnano coloro che seguono il percorso sulle rive del Maira, un territorio ricco di biodiversità e bellezza –conclude il sindaco di Racconigi e presidente dell’Associazione Le Terre dei Savoia Valerio Oderda- Ringraziamo il Cai di Racconigi per aver dato vita a questo progetto: promuovere nuove forme di turismo sostenibile e attento all’ambiente dev’essere sempre più una priorità”.

Il progetto “La Via del Maira” è realizzato nell’ambito dell’iniziativa "Sentiero del Maira: la voce lenta del cielo e delle stagioni", finanziata dalla Compagnia di San Paolo.