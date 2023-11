I Comuni di Marsaglia e Rocca Cigliè, oltre alla "Bottega del vino" di Dogliani, contro il deposito rifiuti a Clavesana

Parallelamente, sulla vicenda si vanno a definire pubblicamente ulteriori prese di posizione di portatori di interesse del territorio sia pubblici che privati, che denotano la moltiplicazione di istanze contrarie all'insediamento.

"(...) Riteniamo che la scelta di collocare in uno dei più importanti comuni viticoli della denominazione Dogliani DOCG - area che comprende anche altre importanti denominazioni quali Alta Langa Docg e Langhe Doc - sia una scelta totalmente contraria alla prospettiva di sviluppo della zona. Stiamo parlando di un tessuto di famiglie contadine che operano in viticoltura ma anche in corilicoltura, allevamento e pastorizia con trasformazione , produzione di aromatiche , cerealicoltura di alta qualità, per non parlare delle attività di ricezione e accoglienza che sono indubbiamente la chiave dello sviluppo di questa area unica e preziosa il cui paesaggio agrario e viticolo ha permesso l’ingresso nella buffer zone Unesco accanto ai vicini territori chiave di Barolo e Barbaresco (...)"

e ancora:

"(...)A fronte di tutto questo è quella di una enorme capannone di 2000 metri quadri, alto 11 metri, che raccoglie rifiuti, pericolosi o meno, l’immagine che vogliamo proporre di questo territorio? E’ questa la biodiversità che vogliamo offrire ai clienti dei nostri prodotti e agli estimatori del nostro paesaggio agrario chiudendoci così una possibilità di sviluppo che sarebbe redditizia per tutta la popolazione e non solo per pochi ? (...)"

per concludere:

"(...)Il nostro lavoro a contatto con la natura e la terra ci impone il ruolo di guardiani dell’ecosistema agrario. Nel territorio di Clavesana, abbiamo visto ciclicamente anche importanti esondazioni del fiume Tanaro. Sono stati valutati i rischi e l’impatto che un incidente che causasse dispersioni potrebbe avere su TUTTI i comuni a valle lambiti dal fiume, anche quelli che si ritengono lontani e non immediatamente coinvolti? I disastri ecologici del passato, incendi e sversamenti in aree fluviali avvenuti in zone vicine, e sempre possibili, data la fallibilità del genere umano, non ci hanno insegnato nulla? Che impatto potrebbero avere sulla salubrità e sull’immagine dei prodotti alimentari e dei vini riconosciuti come eccellenze del territorio della provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, istituzioni che devono proteggere lo sviluppo e l’identità agricola di questi

territori?(...)"

Seguono le firme dei componenti del direttivo dell'associazione.