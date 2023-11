Sabato 2 dicembre l’Open Day all'Asilo Miroglio

La Casa dei Bambini Elena e Gabriella Miroglio apre le sue porte: sabato 2 dicembre, la struttura di via Crispi 22, ad Alba, accoglierà genitori, nonni e chiunque sia interessato a visitare l’asilo e a scoprire le peculiarità del suo metodo educativo in occasione dell’Open Day.

L’appuntamento con l’Asilo Miroglio è per le ore 10.00, con la presentazione della struttura, la missione e i valori a cura della direttrice Tiziana Borsa. “Da oltre 60 anni La Casa dei Bambini accompagna la crescita dei più piccoli, perseguendo l’eccellenza educativa attraverso la continua ricerca della qualità in ogni settore: dal progetto pedagogico all’educazione alimentare, dai laboratori didattici alle gite formative, agli spettacoli teatrali. Il metodo, di ispirazione montessoriana, propone un percorso educativo in cui i giovani ospiti apprendono a ‘imparare dall’esperienza’ e a sviluppare la propria curiosità in un ambiente congeniale e a stretto contatto con la natura”.

Il programma di giornata prosegue con gli interventi qualificati della professoressa Manuela Repetto (Professoressa Associata in Tecnologie per l'Istruzione e l'Apprendimento presso l'Università di Torino), parlando di “Piccoli esploratori digitali: un viaggio sulle opportunità educative per l'infanzia”.

A seguire, nelle diverse sezioni, la presentazione del Nido e della Scuola dell’Infanzia, con la possibilità di rivolgere le domande direttamente alle educatrici e alle insegnanti di inglese.

Quindi verranno presentati i progetti in corso, tra i quali l’Atelier Creativo (curato da Simona Bocchino), la Scuola di Teatro (proposta da Alessio Bertoli) e il Laboratorio di Psicomotricità (presentato da Michela Guazzoni). Infine, prima della presentazione della cuoca e della cucina interna alla struttura, verrà introdotto il nuovo progetto di digital storytelling curato dalla dottoressa Fabiola Camandona, ricercatrice in Learning Sciences and Digital Technologies presso l’Università di Torino.

A chiudere l’Open Day, il coffee break nel refettorio e la visita al parco che circonda la struttura.

“Siamo lieti di poterci presentare alla comunità locale con questa mattinata di apertura e condivisione – afferma la direttrice Tiziana Borsa –. Da alcuni anni abbiamo deciso di estendere le iscrizioni anche ai bimbi non figli di dipendenti Miroglio, per andare incontro alle richieste dei molti genitori che apprezzano il nostro metodo educativo e i nostri servizi. Questo Open Day sarà un’ottima occasione per conoscersi e per consentirci di rispondere a tutte le curiosità di chi sta valutando il nostro asilo per i propri bambini”.

Al fine di organizzare al meglio la visita all’asilo, è gradito un cortese cenno di adesione preferibilmente entro il 29/11 , telefonando al numero 0173 440150 o scrivendo un’email all’indirizzo lacasadeibambini@miroglio.com.

Per maggiori informazioni: www.lacasadeibambini.miroglio.com .