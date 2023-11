Stoccaggio rifiuti pericolosi a Clavesana, al NO si aggiunge Beppino Occelli: "Credo in questa terra, non compromettiamola"

Continuano gli appelli di imprenditori e personalità per dire NO al futuro sito di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non sul territorio di Clavesana.

Alla nutrita schiera si aggiunge anche Beppino Occelli, titolare dell'omonimo Caseificio con sede a Farigliano, che pubblichiamo integralmente:

"Sono profondamente preoccupato da questo progetto che vedrebbe un grande deposito di rifiuti a Clavesana, sul confine con Carrù e Farigliano, nel cuore del territorio cui ho dedicato una vita.

Per me tutto è partito da Farigliano nel 1976 e ho voluto mantenere qui la sede e gran parte del lavoro perché credo in questa terra. Grazie all’impegno di tante persone e di tanti anni, quest’area è diventata un punto di riferimento per il settore agroalimentare: per i vini, il formaggio, il burro, la carne di razza piemontese, le nocciole, la birra artigianale. Una reputazione preziosa che potrebbe essere compromessa in modo irrimediabile da un progetto che porta in una direzione completamente diversa.

Se il contesto è accogliente, sano, pulito, bello, le persone che lavorano nelle aziende come la mia potranno, sempre più, scegliere di avere qui la propria casa, portare i figli a scuola… Altrimenti preferiranno vivere altrove a viaggiare per raggiungere il posto di lavoro. E questi paesi continueranno a svuotarsi.

Mi auguro che le istituzioni siano sensibili a questo appello, che si aggiunge a quello di tanti altri imprenditori, di tanti Comuni e della stragrande maggioranza della popolazione".

Beppino Occelli