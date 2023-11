Silvano Benedetti e la scuola calcio Cuneo Oltrestura: una serata di sport e crescita personale

L’evento dello scorso lunedì 13 novembre organizzato dalla scuola calcio Cuneo Oltrestura con Silvano Benedetti è stato un successo.

La serata ha visto la partecipazione dei Mister e dello staff del Cuneo Oltrestura, tutti con un unico obiettivo: aumentare il bagaglio sportivo/culturale di ognuno dei partecipanti.

La società Cuneo Oltrestura pone al centro del proprio progetto sportivo la persona e la serata è stata un’occasione per imparare e crescere insieme.

Silvano Benedetti, ex calciatore di Serie A (Torino, Parma, Roma, Ascoli, Roma), è stato l’ospite d’onore della serata e l’assoluto protagonista. Benedetti ha condiviso la sua esperienza nel mondo del calcio con i partecipanti, fornendo consigli e suggerimenti su come migliorare le proprie abilità calcistiche e umane.

La scuola calcio Cuneo Oltrestura è una società che si dedica alla formazione di giovani calciatori e li accompagna verso una crescita sia come sportivi e sia come persone. Il progetto sportivo della società si concentra sulla formazione dei ragazzi, non solo come calciatori, ma anche come individui. La società crede che lo sport sia un’opportunità per i ragazzi di imparare importanti valori come il rispetto, la lealtà e la disciplina.

“Per noi avere l'opportunità di ospitare un ex calciatore di serie A e un ex responsabile del settore giovanile del Torino è motivo di grande orgoglio. Ringraziamo immensamente Silvano Benedetti per la serata, per i suoi consigli e soprattutto per l'umiltà dimostrata …” afferma Carlo Pressendra, coordinatore tecnico “… sono esempi positivi per il mondo dello sport che anche in poche ora sono in grado di insegnare tanto sia dal punto di vista calcistico che umano. Un altro tassello importante per il percorso di crescita della nostra società e dei nostri mister”.