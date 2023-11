Al Cerialdo si indaga per tortura: i detenuti davanti al gip confermano quanto denunciato

Non hanno fornito versioni diverse. Hanno confermato ciò che già avevano riferito ai Carabinieri in sede di sommarie informazioni. Questo, quanto è avvenuto nel corso dell’incidente probatorio celebratosi in tribunale a Cuneo nei giorni scorsi, in cui sono state ascoltate le versioni di quattro dei cinque detenuti del Cerialdo che quest’estate avevano denunciato di aver subìto violenze da parte di 23 agenti della Polizia Penitenziaria tuttora in servizio.

Quattro gli episodi su cui si indaga. Due di questi si sarebbero verificati alla fine del 2021, il terzo nell’aprile 2022 e l’ultimo, che sembrerebbe il più grave, a giugno di quest’anno.

La Procura di Cuneo, rappresentata dal sostituto procuratore Mario Pesucci, già a fine agosto di quest’anno, quindi circa un mese dopo le ultime ipotetiche violenze che si sarebbero consumate nella cella 417 interna alla quarta sezione del carcere, il padiglione Gesso, aveva chiesto e ottenuto dal gip il trasferimento di tutti i detenuti in altri istituti penitenziari: due sono al carcere di Torino, due a Ivrea e un altro è libero.

Nel corso dell’interrogatorio di fronte al gip Daniela Rita Tornesi i quattro uomini (il quinto era assente per malattia e si attende la sua escussione), assistiti dai loro difensori, l’avvocata Carla Montarolo e l’avvocata Giulia Margherita Barone, hanno ribadito quanto emerge dall’imputazione provvisoria redatta dal pubblico ministero, al quale, adesso, spetta la prossima mossa.