Attacco di lupi a Bombonina, sbranato un gregge di pecore. Gli allevatori: "Predazione vicino alle case"

C'è preoccupazione a Bombonina, frazione del comune di Cuneo, dove ieri, giovedì 16 novembre, un gregge di pecore è stato attaccato dai lupi.

Il gregge, che si trovava a pascolare in prossimità delle case, è dell'allevatore Roberto Caula dell'allevamento "La Castagna".

"Si tratta di pecore nane d'Ouessant - spiega l'allevatore -, una varietà rara. Erano in un'area tra le case. Il gregge era composto da 25 esemplari, sette sono stati uccisi, uno sbranato e i restanti portati via. Il sopralluogo del veterinario ha confermato che si tratta di un attacco da parte di uno o più lupi. Le pecore rimaste erano ferite, sono state medicate e ricucite ove necessario, ma non sappiamo se sopravviveranno".

Si tratta dell'ennesima segnalazione di attacchi da parte di lupi nelle nostre zone in prossimità dei centri abitati. Solo lo scorso ottobre un attacco simile era stato segnalato a Pianfei (leggi qui). E proprio a Bombonina, negli scorsi mesi, era stato avvistato un lupo.

"Tre anni fa avevamo già subito una predazione, nell'area del parco fluviale dove ha sede la nostra azienda - conclude l'allevatore -; da allora ci siamo attrezzati con misure antilupo e cani che, in questo caso, non erano presenti proprio perché l'area era collocata nel pieno centro abitato. L'attacco da parte dei lupi in queste zone ci preoccupa molto, perché frequentate da bambini e famiglie: si tratta di un luogo dove le persone vanno a passeggiare o a correre. La presenza del lupo così a valle rischia di essere un pericolo non solo per gli allevatori, ma per la sicurezza di tutti".