Black Friday 2023: Luca Barra propone collezioni Designed in Italy con riduzioni fino al 50%

Realtà italiana che costituisce un autentico punto di riferimento nel panorama del gioiello fashion, Luca Barra (www.lucabarra.it), offre ai propri clienti una selezione di bijoux eleganti e alla moda, perfetti per arricchire il proprio look in ogni momento della giornata. Già proposti a condizioni vantaggiose, in occasione del Black Friday 2023 sono accompagnati da riduzioni irripetibili, che raggiungono il 50%. Dagli orecchini alle collane, i gioielli sono realizzati in acciaio e coperti da una garanzia di 24 mesi.

Fondata nel 2009 a Salerno, nei pressi della splendida Costiera Amalfitana, Luca Barra rende accessibile la propria selezione di bijoux, oltre che dall’e-commerce ufficiale, anche in più di 15 Store Monobrand e presso oltre 1.500 rivenditori in tutta Italia e all’estero.

Riguardo ai prodotti disponibili, sfogliando le pagine del catalogo digitale è semplice individuare collane, anelli, bracciali, orecchini, charms, cavigliere e portachiavi. Sono dedicati sia al pubblico maschile che a quello femminile, senza dimenticare i bambini.

La sezione dell’e-commerce riservata ai Black Friday gioielli, poi, include molteplici articoli proposti a prezzi competitivi, accompagnati da sconti che arrivano anche fino al 50%. Invece, cliccando su “Idee regalo” è possibile trovare gli accessori perfetti da donare in occasione delle ricorrenze più speciali: Natale, Festa della Mamma, San Valentino o compleanno.

Unicamente Designed in Italy, i bijoux che fanno parte del catalogo Luca Barra sono realizzati in acciaio e impreziositi da perline, pietre colorate o cristalli. Il materiale, robusto e resistente, mantiene nel tempo la sua tipica lucentezza, senza annerirsi, scolorirsi o causare allergie.

Le collezioni accessibili online sono caratterizzate da un eccellente rapporto qualità/prezzo. Infatti, sono ideali anche per i budget più contenuti. Oltre ad impreziosire i look in ogni momento della giornata, consentono a chi le indossa di esprimere al meglio la propria personalità e il proprio stile.

Sono le stesse opinioni degli utenti a confermare l’affidabilità dello store digitale e l’elevata qualità dei prodotti. I feedback certificati dalla piattaforma Recensioni Verificate, ad esempio, sono oltre 2.300 e registrano l’ottimo rating medio di 4,9 su 5.

Per ciò che riguarda le spedizioni, infine, i gioielli sono consegnati direttamente a casa del cliente entro 24/48 ore lavorative. Gli acquisti superiori a 29 euro, poi, approfittano di spedizione a costo zero. Terminano l’esperienza online modalità di pagamento prive di ogni pericolo, da PayPal alle opzioni rateali, a cui si aggiunge il reso garantito, sempre gratuito.